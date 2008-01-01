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Новости погоды
В Западной Европе и туманы, и сильные осадки
ИА "Метеоновости" / 15:13 Вторник, 30 января
С осадками была погода на большей части Германии и Чехии. Сами циклоны формировались над районами Прибалтики. А серия атмосферных фронтов проходила по Центральной Европе. В ITZEHOE выпало за сутки больше всего осадков в Европе, до 21 мм. Погода была не только с дождем, а кое-где со снегом, но еще и ветреная. В Словакии отмечены ветры штормовой силы. В румынских Карпатах разыгралась метель при ветре до 27 м/с. А над Средиземноморьем раскинулся антициклон. Погода здесь была спокойная, но с густыми туманами. В Италии видимость на дорогах ухудшалась до 50 метров.
/ meteonovosti.ru /
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