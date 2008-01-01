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Тропические циклоны Южного полушария



ИА "Метеоновости" / 15:04 Вторник, 30 января



Тропический циклон "CEBIL" на юге Индийского океана 30 января в 9 ч мск находился в районе в координатами 16,1o ю.ш., 79,6o в.д., максимальная скорость ветра 40 м/с. 31 января в 9 ч мск ожидается в районе с координатами 15,9o ю.ш., 77,9o в.д., максимальная скорость ветра достигнет 50 м/с. 1 февраля будет представлять собой такую же грозную силу, ветер 47-50 м/с. А 2 февраля перейдет в ранг тропического циклона, порывы ветра в его системе ожидаются 42 м/с. 3 февраля "CEBIL" уже тропический шторм, ветер не сильнее 30 м/с. А 4 февраля это уже будет лишь тропическая депрессия, скорость ветра в его системе ослабеет до 25 м/с. Циклон приблизится с параллели южного тропика, 22,1 градус южной широты. Путь циклона пройдет по открытой части Индийского океана, не угрожая островам и побережью.



На юго-западе Тихого океана существует тоже тропический шторм "FEHI", но он не столь сильный. 30 января в 3 ч мск он находился в районе в координатами 24,8o ю.ш., 163,8o в.д., максимальная скорость ветра 18 м/с. 31 января в 3 ч мск ожидается в районе с координатами 30,9o ю.ш., 163,9o в.д., максимальная скорость ветра 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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