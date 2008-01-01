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Ветреная погода в Красноярском крае



ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 30 января



На севере Красноярского края погода меняется на ветреную в связи с приближением циклона с Карского моря. На юге Таймыра 31 января ожидается ветер с порывами 13-18 м/с, местами небольшой снег, а мороз невелик, в течение суток -15,-20 градусов. В Эвенкии и Туруханском районе антициклон сдерживает ослабление морозов, там местами ночью -35,-40 градусов. Но там тоже, так называемый, свежий ветер, до 13 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края по окраине антициклона в прошедшие сутки отмечались метели при ветре до 22 м/с. А в горах Хакасии ветер был почти штормовым, до 29 м/с. В ближайшие сутки в центральных и южных районах Красноярского края ожидается небольшой снег и порывы ветра до 14 м/с. Морозы из-за облачности и осадков небольшие и умеренные. / meteonovosti.ru /



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