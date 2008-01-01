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В Певеке очередной температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 12:08 Вторник, 30 января



29 января продолжилась череда рекордов в Певеке. После ночного похолодания, дневная температура резко повысилась до рекордных +4,5 градусов. Предыдущий максимум -3,0 градуса отмечался в этом месте до 1980 году. Второй за последние дни января рекорд и в Омолоне, +3 градуса. В истории метеонаблюдений оттепели в этот день, вообще, не было. Абсолютный максимум температуры составил -3,5 градуса в 1980 году. Но погода на Чукотке будет меняться. Циклоны сменятся влиянием антициклона. Еще сутки на западе округа, возможно и на примыкающей части арктического побережья будет оттепель, до +3 градусов. А вот уже в начале февраля подморозит до -3,-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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