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На Камчатке продолжает бушевать метель



ИА "Метеоновости" / 11:48 Вторник, 30 января



Охотоморский циклон опять ударил по Камчатке. В начале текущей недели на юге Камчатского края прошли сильные осадки (дождь, мокрый снег и снег), выпало до 74 мм с метелью и ветром до 25 м/с, на западе Усть-Камчатского района гмс Ключи отмечено сильное налипание мокрого снега (диаметр отложения до 60 мм). Кроме Камчатки под удар стихии попала Магаданская область. сильный снег (метеостанция Палатка до 14 мм осадков), на побережье мела метель при ветре до 23 м/с. На Сахалине было довольно ветрено, на мысе Терпения и в Комрво порывы до 22 м/с.



Непогода отойдет от Камчатского полуострова, так как и сам штормовой циклон направится к побережью. Магаданской области. 30 и 31 января в Магаданской области на побережье сильный снег, метель, в горах лавиноопасно. Но влияние циклона еще сегодня проявляться в Чукотском автономном округе, где снег, метель, ветер на побережье Восточно-Сибирского моря 20-25 м/с. А в тыловой части циклона на севере Сахалина пройдет сильный снег, ожидается метель, ветер 15-20 м/с. На севере Курильской гряды тоже усилится снегопад. / meteonovosti.ru /



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