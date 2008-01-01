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В Москве резкие колебания атмосферного давления



ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 30 января



циклона вблизи Москвы атмосферное давление 30 января понижается: в первой половине дня оно составило на станции ВДНХ 736 мм рт. ст, в конце дня - составит 732 мм рт. ст. Такое значение на 15-17 единиц ниже среднестатистического для 30 января. Но до рекорда далеко!



За последние 20 лет в предпоследний день января самое низкое атмосферное давление было в 2002 году со значением 725 мм рт. ст. В 2011 году давление упало до 730 мм рт. ст. В 2007 году оно понижалось, как и сейчас, до 732 мм рт. ст. Абсолютный минимум атмосферного давления для 30 января составляет 719 мм рт. ст., и отмечался в 1983 году. Таким образом, сегодняшний низкий показатель атмосферного давления за последний двадцатилетний период поделит почетное третье место с 2007 годом.



31 января после сильного падения атмосферное давление перейдет на рост и составит 738 мм рт. ст., что тоже гораздо ниже свойственного нашей полосе. 1 февраля антициклон с северо-запада выровняет давление до нормального, 748 мм рт. ст. А затем с новым атлантическим циклоном фон его опять станет понижаться, причем, довольно резко. 3 февраля прогнозируется 735 мм рт. ст. А к 4 февраля давление снова вырастет на 10 единиц.



Резкие колебания атмосферного давления связаны с быстрой сменой барических образований. / meteonovosti.ru /



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