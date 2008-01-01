Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
30 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве резкие колебания атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 30 января

  С прохождением циклона вблизи Москвы атмосферное давление 30 января понижается: в первой половине дня оно составило на станции ВДНХ 736 мм рт. ст, в конце дня - составит 732 мм рт. ст. Такое значение на 15-17 единиц ниже среднестатистического для 30 января. Но до рекорда далеко!

За последние 20 лет в предпоследний день января самое низкое атмосферное давление было в 2002 году со значением 725 мм рт. ст. В 2011 году давление упало до 730 мм рт. ст. В 2007 году оно понижалось, как и сейчас, до 732 мм рт. ст. Абсолютный минимум атмосферного давления для 30 января составляет 719 мм рт. ст., и отмечался в 1983 году. Таким образом, сегодняшний низкий показатель атмосферного давления за последний двадцатилетний период поделит почетное третье место с 2007 годом.

31 января после сильного падения атмосферное давление перейдет на рост и составит 738 мм рт. ст., что тоже гораздо ниже свойственного нашей полосе. 1 февраля антициклон с северо-запада выровняет давление до нормального, 748 мм рт. ст. А затем с новым атлантическим циклоном фон его опять станет понижаться, причем, довольно резко. 3 февраля прогнозируется 735 мм рт. ст. А к 4 февраля давление снова вырастет на 10 единиц.

Резкие колебания атмосферного давления связаны с быстрой сменой барических образований. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вт.
30 янв.
+1
Ср.
31 янв.
0
Чт.
1 фев.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100