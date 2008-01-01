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Новости погоды

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Январская оттепель в Центре России бывает недолгой

ИА "Метеоновости" / 10:02 Вторник, 30 января

  Сегодня, 30 января, по народному календарю Антон-предзимник. "Если на Антона-предзимника тепло - не верь, это только на один день, а мороз будет. Хитер Антон со всех сторон", - говорит примета. Так большей частью и бывает. Сегодня температура в Москве днем повысится до -1,+1 градуса. Но уже завтра к вечеру ожидается похолодание, в столице до -5 градусов, по области до -8 градусов. Это легко объяснить и с научной точки зрения. Ведь еще разгар зимы, а значит, преобладает влияние холодных воздушных масс. Но в природе бывает всякое. В 2016 году последние числа января отметились рекордами максимальной температуры. 30 января новым значением рекорда стала температура ровно 3 градуса, 31 января 3,9 градуса. В этом году до рекордов дело не дойдет, хотя температура в среднем за сутки 30 января ожидается на 8 градусов выше климатических показателей. А самый сильный мороз на Антония (30 января) был в 1956 году, -35,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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