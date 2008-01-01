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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:28 Вторник, 30 января



Предстоящим днём в Московском регионе, с приближением центра циклона с запада, атмосферное давление ожидается очень низким, в середине дня 733 мм рт. ст., что ниже нормального январского значения на 16 единиц. Под влиянием атмосферных фронтов этого атмосферного вихря небо останется под плотной завесой облаков.



По сведениям Метеобюро Москвы и области в течение всего дня 30 января будет идти снег с различной интенсивностью: по оценке наших специалистов в Москве сугробы подрастут на 2-4 см, на территориях Новой Москвы на 3-5 см. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градус, по области -4..+1. Среднесуточная температура воздуха на 8 градусов превысит климатическую норму. При таких погодных условиях на крышах образуются сосульки, а также нужно остерегаться схода снежных масс с кровель зданий. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%.



Резкие скачки атмосферного давления неблагоприятны для людей с сосудистыми нарушениями. У них возможные головные, сердечные боли, шум в ушах, мигрени. При повышенной влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких, сердечной и легочной недостаточностью. При первых признаках ухудшения самочувствия следует прибегнуть к медикаментозной поддержке.



30 января геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



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