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Новости погоды

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На юге России погода с осадками, но с потеплением

ИА "Метеоновости" / 14:30 Понедельник, 29 января

  В погоду южных районов Европейской территории вмешивается циклон с северо-запада. Сильные снегопады придутся на центральные области. но и южным регионам достанется непогода. Ведь его атмосферные фронты пройдут и по Причерноморью. Так 30 января в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи, а также в Туапсинском районе ожидаются сильные осадки, в районе Анапы-Туапсе ветер южной четверти с порывами до 19 м/с. Самое теплое место России будет в Краснодарском крае, днем до +10 градусов, несмотря на ветер и осадки. В Крыму тоже примерно такое же потепление до +9. Но погода тоже не из приятных, небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, туман, ночью и утром гололед, изморозь, ветер с порывами до 17 м/с. / meteonovosti.ru /
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