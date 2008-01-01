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Новости погоды

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В Республике Алтай держится аномально холодная погода

ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 29 января

  В то время как сибирский антициклон, а вместе с ним и морозы потеснились из южных областей Западной Сибири, Республика Алтай осталась с довольно низкими температурами. В Кызыл-Озеке с 21 января установилась холодная аномалия, температура на 14-18 градусов была ниже климатической нормы. В отдельные ночи мороз усиливался до -37 градусов и днем мороз слабел лишь до -26 градусов. 29 января холодная аномалия в Республике Алтай сохраняется. Отклонение средней суточной температуры составит 9 градусов и более при климатической норме -14,5 градусов. Но в последние дни января и в этой части Сибири морозы станут слабеть. В ближайшую ночь, на 30 января по югу Республики Алтай мороз будет достигать -31 градуса, днем ожидается местами -15,-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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