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В Москве снежная неделя с резкими колебаниями температуры



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 29 января



Циклоны с Атлантики будут определять погоду в Московском регионе всю неделю. Без снега не обойдется ни один день!



Во вторник сохранится влияние циклона с Прибалтики. В ночь на 30 января в зоне атмосферных фронтов будет идти снег, температура составит -3,-5 градусов в Москве и -2,-7 градусов по области. Днем столица окажется практически в центре циклона, снег будет продолжаться, а местами и усилится. Температура к утру повысится в черте города до -1,+1 градуса, по области термометры покажут от -4 до +1 градуса.



В среду, 31 января циклон должен немного отойти от столицы на юго-восток. Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Будет меняться и температура воздуха: ночная температура ожидается в пределах -1..-3 градусов, по области от -1 до -6 градусов. Днем максимальная температура придется на утро: в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5 градусов. К вечеру похолодает в городе до -5, по области до -8 градусов, время от времени будет приниматься снег. Средняя суточная температура будет выше нормы почти на 8 градусов.



Первый день февраля окажется самым холодным на этой неделе: столичный регион попадает в тыловую часть циклона, местами сохранится небольшой снег. Под утро подморозит до -8..-13 градусов, и днем температура ожидается примерно в тех же пределах, -7..-12 градусов. Это лишь на пару градусов выше нормы.



2 февраля следующий циклон принесет порцию тепла и влаги. После умеренного ночного мороза, до -7..-12 градусов днем температура повысится до 0..-5 градусов. И снова пойдет снег! / meteonovosti.ru /



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