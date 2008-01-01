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Южный ветер повысил температуру на Чукотке до рекордной



ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 29 января



Южный ветер устроил потепление на Чукотке. В Певеке 28 января температура повысилась до рекордной отметки , +0,2 градуса. Самой высокой температурой в этот день месяца считалось значение ровно минус 3 градуса в 1980 году. В Омолоне, что на границе с Магаданской областью, тоже потеплело, было -0,5 градуса. До этого рекордом считалось значение -3,1 градуса за 1971 год.



Циклон, что накануне устроил температурные рекорды на Чукотке, ушел на север, и на арктическом побережье полуострова резко похолодало, в районе Певека до -16 градусов. Но циклон в районе Магадана вновь обеспечит южное направление. В понедельник днем в Певеке зафиксирован ураганный ветер до 36 м/с. А температура может резко повыситься до 0..+3 градусов. 30 января ночью на побережье Восточно-Сибирского моря ветер будет дуть с порывами 28-33 м/с. На западе округа ветер сохранится юго-восточным, на остальной территории будет дуть с северо-запада. Температура понизится до -2,-7 градусов, местами до -12,-17 градусов. / meteonovosti.ru /



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