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В Камчатском крае сильные осадки и ветер



ИА "Метеоновости" / 10:36 Понедельник, 29 января



В последнюю десятидневку января Камчатский край атаковали циклоны. В итоге с 21 по 28 января в Петропавловске-Камчатском выпало 81,1 мм осадков, что составляет почти две декадные нормы. В прошедшие сутки на юге Камчатского края, в п. Семячик выпало 51 мм осадков в виде снега и мокрого снега. В районе мыса Африка шел проливной дождь, до 41 мм осадков. эти значения тоже сравнимы с декадной нормой. Погода на юге полуострова останется ненастной до сегодняшнего вечера по местному времени. Будет продолжаться мокрый снег, на восточном побережье сильный, ветер с порывами 12-17 м/с. И в дальнейшем циклоны не ставят без внимания полуостров. До конца января погода ожидается с небольшими и умеренными осадками и ветреная. 1 февраля на восточном побережье ветер станет еще сильнее, 15-20 м/с. Дневная температура будет колебаться около 0 градусов. 28 января температура в Петропавловске-Камчатском превысила абсолютное значение максимума для этого дня. Было 2,7 градуса. Предыдущий максимум 2,3 градуса отмечался в 2013 году. / meteonovosti.ru /



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