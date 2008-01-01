

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

За ночь в Москве выпало 10% месячной нормы осадков



ИА "Метеоновости" / 09:48 Понедельник, 29 января



Прирост снега на главной московской метеостанции (ВДНХ) в ночь на понедельник составил 4 см, К утру в городе выпало около 10% месячной нормы осадков, которая в январе насчитывает 42 мм. 5-6 см снега прибавилось в центре столицы и на юго-западе Новой Москвы.



Прирост осадков к вечеру в городе может составить 2 мм, следовательно снега 2 см. Ближайшей ночью в Москве выпадет до 3 мм, днем во вторник - еще до 5 мм. Ожидаются метель, снежные заносы, усиление ветра до 17 м/с.



Снегопад будет сопровождаться потеплением. Если в 6:00 понедельника температура воздуха в Москве составила минус 8 градусов, то днем она повысится до минус 2, минус 4 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



