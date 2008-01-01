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В Японии холодно



ИА "Метеоновости" / 09:40 Понедельник, 29 января



По предварительным подсчетам январь в Токио оказался прохладнее обычного, средняя температура ниже нормы на 1,2 градуса. По количеству осадков этот месяц отличается не сильно, выпало 94% осадков от нормы. Осадки выпадали три раза, и всегда они были обильными, 8 января 10 мм, 17 января 15 мм, 22 января 25 мм. После последнего дождя, температура в Токио существенно понизилась, сразу на 5 градусов, и с тех пор она остается ниже климатической нормы на 2,1 градуса 23 января и на 5,8 градуса 25 января. Именно 25 января стало самым холодным днем, в ночь температура понизилась до -4,0 градусов, но все-таки не рекордно низкой для этого дня. Предыдущий рекорд принадлежит 1960 году: -5,6.



Холодно было и накануне, днем +7,3, а утром 27 января -1,8, что на 3,4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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