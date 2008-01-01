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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:36 Понедельник, 29 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -5..0 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столичном регионе сохранится неустойчивая погода с колебаниями метеоэлементов, что отрицательно скажется на самочувствии большинства метеозависимых людей. Основным же неблагоприятным фактором станет дальнейшее падение атмосферного давления, чей фон станет пониженным. Тяжелее всего эти колебания давления переносят люди с патологиями сердечно-сосудистой системы, страдающие как гипертонией, так и гипотонией, мигренями, атеросклерозом сосудов головного мозга, с нарушениями сердечного ритма. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станут отдельные возмущения геомагнитного поля.



Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными заболеваниями.



29 января прогнозируются отдельные возмущения геомагнитного поля. / meteonovosti.ru /



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