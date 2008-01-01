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Новости погоды

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Морозы в Казахстане под -40 градусов

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 28 января

  Очень низкая температура на территории Казахстана, местами столбики термометров опускаются до отметки -40 градусов. Преобладающая температура ночью -27..-32 градуса, на северо-востоке до -33..-38. В столице республики, Астане, днем не выше 22 градусов, а ночью до -31 градуса, и такая же температура накануне была в Алма-Ате. Морозы связаны с сибирским антициклоном, центр которого все еще стоит на северо-запада Казахстана. Средняя температура на всей территории ниже нормы, на западе на 6-8 градусов, на востоке на 10-14 градусов.

В понедельник условия погоды почти без перемен, в Алма-Ате и Астане днем -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /
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