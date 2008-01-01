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О погоде во Франции



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 28 января



Наводнение в Париже и его окрестностях волнует не только жителей Франции, но туристов, традиционно заполняющих этот город. Пока Сена еще не вернулась в свои берега, а пик наводнения должен быть пройдет в ближайшие часы. Атмосферные фронты покидают юго-запад Европы, усиливается влияние азорского антициклона, которое сохранится до конца января. Но на рубеже января и февраля подойдет новый циклон, формирующийся над Атлантикой будет проходить несколько южнее предыдущего, непогода вернется, дожди ожидаются сильными уже под вечер 31 января и будут усиливаться 1 февраля.



А нынешний январь станет одним из немногих "мокрых" месяцев, самый "мокрый" был в 1988 году, сумма осадков тогда составила 117 мм. Текущий январь уже набрал 101 мм, что составляет 198% от нормы, норма для Парижа в январе 51 мм. / meteonovosti.ru /



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