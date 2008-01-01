

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура на юге Восточной Сибири повышается



ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 28 января



Аномальные холода покидают Сибирский юг. И если в Новосибирске воскресным днем, 28 января, около -20, то в понедельник будет -13, в Омске после -15, до -10, в Красноярске повысится температура от -18 до -10 градусов. С сильными морозами, до 25..-30 градусов в разгар дня не расстанется лишь республика Тыва. Менее холодный воздух придет с западными потоками с Поволжья, добавится снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



