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Новости погоды

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Продолжают расти сугробы на Таймыре

ИА "Метеоновости" / 11:17 Воскресенье, 28 января

  Снегопады на север Восточной Сибири приносят атлантические циклоны. Идет снег и сегодня, 28 января, и тоже в зоне влияния очередного циклона, прибывшего с северной Атлантики. Высота снежного покрова в Заполярном регионе Восточной Сибири составляет 40-50 см. И это еще не предел, ведь зима лишь недавно перевалила середину. Снег в этих регионах не тает, так как даже "высокая" по местным меркам температура не превышает -5..-10 градусов. А вот перемет снега отмечается с завидной регулярностью, так как погода преобладает ветреная. Накануне, 27 января, порывы ветра были до 21 м/с. Задувает и в данное время, в Норильске и на Диксоне до 11-16 м/с. Температура при этом на 12-16 градусов выше нормы. В Норильске -16, на Диксоне -8, в Хатанге -23 градуса. В понедельник в регионе по-прежнему до -13..-18, на западе до -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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