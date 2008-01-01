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Новости погоды

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В Якутии по местным меркам не холодно

ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 28 января

  Еще совсем недавно "горячие" новости приходили с Якутии о сильнейших морозах, когда средняя температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-10, а ситуация последних дней выглядит уже не так трагично. Аномалия температуры на всей территории республики Саха положительная, превышение над климатической нормой в центре и на северо-востоке на 10-12 градусов, на западе и северо-западе на 12-16 градусов.

Отепляющим фактором стал циклон над Охотским морем, это он с восточным ветром поставляет теплый воздух. А вот жителям европейской России трудно понять, как сорокаградусный мороз может считаться не сильным. А именно такой температура в Якутске была в течение суток 27 января, такой она остается и 28 января, воскресным днем. В понедельник днем в Якутске -34..-36 градусов, а в Оймяконе, оказавшемся ближе к циклону, раздающему тепло и снегопады, -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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