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Новости погоды

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Ураган в Певеке стих не надолго

ИА "Метеоновости" / 10:17 Воскресенье, 28 января

  По истине ураганным был ветер в Певеке в ночь на воскресенье, порывы его достигали 44-47 м/. В середине дня скорость ветра ослабела до 15-20 м/с, а температура повысилась до 0 градусов. Такое явление в Певеке называют "южак", что обусловлено направлением ветра. Ведь только южный поток усиливается на побережье Арктики до такой силы. Певек очень важный морской порт, да и город имеет большое значение. Синоптики научились предсказывать такие ситуации, да и местные жители в основном хорошо знают предвестники непогоды. Недаром очки, служившие всегда мотоциклистам для защиты от ветра, здесь называют "южаковыми", и они имеются у каждого жителя Певека.

Центр циклона, что накануне устроил "проветривание" уходит на север, и ветер стих, но это не надолго. Циклон в районе Магадана вновь обеспечит южное направление, поэтому в понедельник будет 18-23 м/с, с порывами до 28-33 м/с, а температура может повыситься до 0..+2 градусов. / meteonovosti.ru /
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