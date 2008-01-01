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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:27 Воскресенье, 28 января
Погода, установившаяся в столичном регионе теплее, чем положено по климату. Но до такого тепла, которое наблюдалось в 1923 году, явно далеко. 28 января воздух в Москве прогревался до +3.1 градуса, и с тех пор в этот день теплее не было ни разу.
Самые крепкие морозы, были зарегистрированы, традиционно, в позапрошлом веке, в 1893 году, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки -36.2.
Высота снежного покрова в Москве, согласно многолетним наблюдениям, должна составлять 32 см, а сейчас она почти в 2 раза ниже климатической величины.
Самый ненастный день выдался в столице в 1977 году, когда выпало 8.4 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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