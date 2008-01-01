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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:39 Воскресенье, 28 января
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.
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В столичном регионе очередная перестройка синоптических процессов, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди. Понижение атмосферного давления может спровоцировать сосудистые нарушения у гипертоников и страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможны скачки давления, головные боли, боли в области сердца. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями. И даже у вполне здоровых людей не исключено снижение работоспособности, может возникать раздражение. Специалисты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, принимать ванным с растительными добавками (лаванда, хвойные экстракты, морская соль) за час-два до сна, температура должна быть не выше 37 градусов, или контрастный душ. / meteonovosti.ru /