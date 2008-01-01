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Самые холодные точки России и мира



ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 27 января



Самой низкой температурой, отмеченной за минувшие сутки на просторах России, стало значение -51,0 градуса. Так холодно было в поселке Делянкир, который расположен на востоке Якутии. Это стало самой низкой температурой и для всей Земли. Тягаться с якутскими морозами не смогли ни североамериканские (на Аляске воздух остывал "лишь" до -46 градусов), ни антарктические, где в разгар лета даже на станции "Восток" было не ниже -40 градусов.



Самая высокая температура в России, отмеченная за минувшие сутки, составила +10,1 градусов. Так тепло было на черноморском побережье в окрестностях Сочи.



А самая высокая температура на всей Земле накануне отмечена в Австралии. На северо-западе континента воздух раскалялся +43 градусов. / meteonovosti.ru /



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