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Новости погоды
Атлантический циклон принесет перемены погоды
ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 27 января
Над северо-западом Европейской России раскручивается циклон. В ближайшие сутки в его систему войдет еще один атлантический циклон. В понедельник его центр будет медленно двигаться на юго-восток в центр Европейской России.
На европейской территории России влияние этого циклона в полной мере почувствуется уже в ближайшие сутки. Осадки пройдут в Северо-Западном федеральном округе. Затем ухудшится погода и в центре Европейской России. В самом начале следующей недели в Москве пройдет снег, местами будет кружить метель. Кроме снегопадов циклон принесет заметное повышение температуры. Уже в эти дни в Санкт-Петербурге отмечается рекордно высокая температура воздуха. В начале предстоящей недели до нуля повысится температура на западе и в центральных областях ЕТР.
На стыке января и февраля влияние этого циклона скажется и в Центральном районе: в последние дни января в регионе ожидается аномально высокая температура. / meteonovosti.ru /
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