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Новости погоды

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Рекорды тепла в северо-западных областях

ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 27 января

  Над Балтийским морем раскручивается очередной циклон. Субботним утром он находился в стадии молодого циклона, а его центр располагался над югом Финляндии. По восточной периферии циклона происходит вынос теплого воздуха. Южные и юго-восточные потоки стали причиной повышения температуры. Местами температура воздуха достигла рекордных величин. Так, максимальная температура воздуха 26 января в Санкт-Петербурге составила +4 градуса. Предыдущий рекорд тепла в городе на Неве продержался более века, в 1914 году столбик термометра в Санкт-Петербурге поднимался до отметки +3.6 градуса. Также новыми рекордами отметились Архангельск (+3.2) и Кингисепп (+4.4). Фон средней за сутки температуры воздуха в регионе на 10-12 градусов превышает климатическую норму.

В ближайшие сутки циклон продолжит смещение на юго-восток, кроме того, в его систему войдет атлантический циклон. Именно этот атмосферный вихрь станет причиной повышения температуры в центре Европейской России. / meteonovosti.ru /
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