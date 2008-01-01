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Новости погоды
В Певеке самая некомфортная погода
ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 27 января
Самый северный город России отличился самой некомфортной погодой. В эти часы (сейчас в Певеке около 18 часов) в городе фон температуры всего навсего -6.6 градуса, однако при ветре до 28 м/с и относительной влажности выше 80% такая температура ощущается как все -25 градусов. При этом в порывах ветер разгоняется до немыслимых 35-40 м/с и поднимает сильную низовую метель.
В ближайшие сутки ветреная погода в регионе сохранится, а фон температуры повысится еще на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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