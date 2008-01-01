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Аномально холодная погода на юге Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 27 января



Сезонный центр действия атмосферы - зимний сибирский антициклон продолжает удерживать аномально холодную погоду на юге Сибири. В минувшие сутки фон средней температуры воздуха в южных регионах Восточной Сибири был на 8-12 градусов ниже климатической нормы. По абсолютной величине минимальная температура воздуха местами составила -40..-45 градусов, а в отдельных районах понижалась до -47.



Сегодня и в предстоящие сутки синоптическая ситуация существенным образом не изменится. В понедельник по периферии антициклона будет смещаться атмосферный фронт, с которым будут связаны небольшие осадки и увеличение облачности, что в свою очередь, приведет к незначительному повышению температуры воздуха. / meteonovosti.ru /



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