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Новости погоды
Непогода в Магаданской области
ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 27 января
Целый комплекс неблагоприятных явлений погоды отмечается на территории Магаданской области. На востоке региона погода во власти циклона, здесь отмечаются сильные снегопады (до 15 мм осадков), бушует продолжительная метель при ветре до 24-29 м/с, местами ветер разгоняется до 35 м/с. В то время как на западе области сохраняется морозная погода, температура воздуха в ночные часы опускается ниже -30 градусов.
В ближайшие дни ненастье в регионе сохранится. В самом начале следующей недели по области вновь пройдет сильный снег, местами разыграется метель. / meteonovosti.ru /
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