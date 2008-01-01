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Ураганный ветер на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 10:13 Суббота, 27 января



Над акваторией Охотского моря кружит активный циклон. В середине дня по местному времени давление в его центре было ниже 995 мб. Значительные градиенты атмосферного давления сформировались на его периферии и, как следствие, усилился ветер. Местами порывы ветра достигали ураганных скоростей. Так, в Камчатском крае порывы ветра составили 20-25 м/с, на мысе Африка зафиксирована скорость 28 м/с, а на метеостанции Никольское порывы ветра достигали 35 м/с. По состоянию на 15 часов местного времени ветер начал ослабевать.



Дополнительным ненастным фактором погоды стали обильные осадки. Местами в виде снега и мокрого снега выпало до 25 мм.



В ближайшие сутки влияние циклона сохранится, на юге Камчатского края погода по-прежнему с осадками, местами пройдет сильный мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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