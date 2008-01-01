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Из погодной летописи России



ИА "Метеоновости" / 09:31 Суббота, 27 января



В 1894 году Сильные стояли на юго-востоке европейской территории России. "Азовское море замерзло сплошь". Более чем сто лет, в 1992 году не смолкала жестокая пурга на Таймыре, в частности, в районе Норильска. Не работал транспорт, прекращались наружные работы.



Сильные морозы на Азиатской территории России совсем не редкость, что и подтверждают архивные записи: 1998 год: cильный мороз в Забайкалье (температура ночью до -45o, на севере и востоке до -52o). 2005 год: Сильный мороз в Свердловской области, температура ночью -30..-35o, в Курганской области до -36o. 2012 год: сильный мороз отмечался в Волгоградской области (до -31 градуса). В средней полосе Европейской России и в Поволжье среднесуточная температура была ниже нормы на 6-8 градусов.



В центральных и южных районах Красноярского края - сильный мороз (до -45 градусов). В Хабаровском крае - сильный снег (до 19 мм). В 2016 году сильный мороз в Иркутской области (до -41o), в Забайкальском крае (до -43o). / meteonovosti.ru /



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