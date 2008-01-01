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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:19 Суббота, 27 января



Предстоящим днем погоду в Москве и Московской области будет определять атмосферный фронт с запада. При облачной погоде, местами пройдет небольшой снег, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура -7..-5, по области -9..-4. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 761 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



В субботу основным неблагоприятным погодным фактором останется повышенный фон атмосферного давления. Недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми патологиями, склонные к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, вплоть до кризов, мигрени / meteonovosti.ru /



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