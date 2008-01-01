Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
27 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:19 Суббота, 27 января

  Предстоящим днем погоду в Москве и Московской области будет определять атмосферный фронт с запада. При облачной погоде, местами пройдет небольшой снег, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура -7..-5, по области -9..-4. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 761 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В субботу основным неблагоприятным погодным фактором останется повышенный фон атмосферного давления. Недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми патологиями, склонные к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, вплоть до кризов, мигрени / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Сб.
27 янв.
-4
Вс.
28 янв.
-3
Пн.
29 янв.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Алис-Спрингс		 -43
Ытык-Кюель

некомфортное место: Певек
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100