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Новости погоды

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Грозовые дожди прошумели в Израиле

ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 26 января

  Последние несколько дней в Израиле оказались щедрыми на осадки. Только в Тель-Авиве за 25 января выпало 24 мм дождя. Этот дождь сопровождался сильной грозой. Температура в Тель-Авиве 11..13 градусов, а температура воды 21 градус. Так что образование кучевых облаков вполне закономерно. Дожди разной интенсивности будут продолжаться до понедельника, пока циклон не уйдет на восток. Обильные дожди для Израиля в зимние месяцы вполне обычное дело. Норма для января 127 мм, так что прошедшие сутки внесли свою лепту на 19%. Температура воздуха оказалась ниже нормы, почти на 7 градусов, в горных районах страны местами выпал снег. / meteonovosti.ru /
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