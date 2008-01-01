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Резкое потепление на северо-западе ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 26 января



Теплую и ветреную погоду на северо-западе ЕТР вызвал атлантический циклон с центром над побережьем Мурманской области. Всего за пару дней он "разделался" с аномальными морозами. В Мурманске 24 января - не выше -18 градусов, а 25 января -2,6 градуса. В Санкт-Петербурге 23 января было около -10 градусов днем, 24 января -4,2 градуса, а 25 января +4,0 градуса. Аномалия для 25 января составила +6 градусов. Теплая погода сохранится и в субботу, 27 января в Санкт-Петербурге 0..+2, в Мурманске -7..-9 градусов. С этим циклоном связаны и обильные осадки в Карелии, здесь прошел сильный снег с дождем, добавив в январскую копилку 21 мм осадков.



Метели с ветром до 20 м/с будет отмечаться в Мурманской области, в Карелии обильные осадки в налипанием мокрого снега, а температура в Петрозаводске около 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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