Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
27 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Резкое потепление на северо-западе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 26 января

  Теплую и ветреную погоду на северо-западе ЕТР вызвал атлантический циклон с центром над побережьем Мурманской области. Всего за пару дней он "разделался" с аномальными морозами. В Мурманске 24 января - не выше -18 градусов, а 25 января -2,6 градуса. В Санкт-Петербурге 23 января было около -10 градусов днем, 24 января -4,2 градуса, а 25 января +4,0 градуса. Аномалия для 25 января составила +6 градусов. Теплая погода сохранится и в субботу, 27 января в Санкт-Петербурге 0..+2, в Мурманске -7..-9 градусов. С этим циклоном связаны и обильные осадки в Карелии, здесь прошел сильный снег с дождем, добавив в январскую копилку 21 мм осадков.

Метели с ветром до 20 м/с будет отмечаться в Мурманской области, в Карелии обильные осадки в налипанием мокрого снега, а температура в Петрозаводске около 0 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
00:00
местное
-4
Сб.
27 янв.
-4
Вс.
28 янв.
-3
Пн.
29 янв.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Коронел-Фабрисиану		 -48
Ытык-Кюель

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Сурат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100