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Новости погоды

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Метели на полярном Урале и Ямале

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 26 января

  Север Западной Сибири в очередной раз встречает прибытие атлантического циклона. Такие визиты сопровождаются существенным повышение температуры, обилием осадков и усилением ветра. Не станет исключением и ожидаемый гость. В северных районах уже сейчас ветрено, ветер в Коми усиливается до 18-23 м/с, на Ямале до 18 м/с, осадки пока незначительные, а вот температура воздуха уже аномально высокая, на 8 градусов выше климатической нормы. В Салехарде -14..-17, в Ханты-Мансийске -20 градусов, в Воркуте -12 градусов. И совсем тепло будет в Воркуте в субботу до 0..-1 градуса, но с ветром до 24 м/с и метелью.

Ветер на территории Ямало-Ненецкого автономного округа до 15-20 м/с, температура на западе территории -5,-10 градусов. До 17 м/с ожидается усиление ветра в Ханты-Мансийском а.о. при температуре -10-15. / meteonovosti.ru /
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