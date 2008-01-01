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Аномальные холода на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:22 Пятница, 26 января







В Красноярске самый сильный мороз пришелся на 21 января, ночью было -40,3, днем -36,8, а средняя суточная температура оказалась на 23 градуса ниже нормы. 25 января минимальная температура -38,5, максимальная -29,3, что ниже нормы на 19 градусов. Так же студено и остальных областях Сибири, в Новосибирске днем не выше -26,5 градуса, в Омске -24,2, ночью -37,8. Отклонение от нормы на 13-16 градусов.



В ночь на пятницу в центральных и южных районах Красноярского края и в Алтайском крае было до -45, в Кемеровской области и в республике Алтай до -40, в Хакасии до -42, в Тыве и Иркутской области до -49, в Забайкальском крае до -46 градусов.



Сильный мороз присущ для сибирского антициклона, который и формирует погоду на юге Сибири. Он отличается ясной погодой, и малой влажностью воздуха. При относительно небольшой продолжительности светового дня (около 8 часов), за темное время суток происходит сильное выхолаживание не только в нижнем слое воздуха, но и до высоты более 5км. Такой высокий антициклон полностью блокирует проникновение теплого воздуха с запада.



Антициклон не собирается сдаваться, давление в центре его удерживается на уровне 1050-1055 гПа. И температура в субботу в Новосибирске -30 градусов ночью и -25 днем. В Красноярске ночью -33, днем до -20..-22 градусов, в Омске ночью -33, днем -20. По территории южных районов Сибири ночная температура будет местами до -40..-45 градусов, в Тыве -45..-50 градусов.



Ослабление морозов начнется со следующей недели, когда центр антициклона сместится на юго-восток, а в средней тропосфере начнет устанавливаться западный поток. / meteonovosti.ru /



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