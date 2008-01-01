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Циклон не покидает восток России



ИА "Метеоновости" / 10:25 Пятница, 26 января



Бушующий уже не первый день циклон у берегов Дальневосточных регионов, пока не сдается. Он стал малоподвижным, как только "перевалил" Курильские острова по пути из Японского моря в Охотское. За свою судьбу он может и дальше быть спокойным, так как стал высоким, прослеживается до высот 9-10 км. Такие барические образования очень устойчивые. Последствия пребывания циклона уже вызвали транспортные и коммунальные трудности на Сахалине, в Приморье, Камчатке, на Курилах.



В Камчатском крае сильные осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя с количеством до 52 мм, ветер усиливался 48 м/с, температура воздуха в краевом центре поднималась выше +4 градусов. В южной половине полуострова погода станет несколько спокойнее: снег, преимущественно небольшой, ветер до 17 м/с, днем 0..+5 градусов.



На Курилах сильные осадки с количеством до 23 мм прошли в северной половине, ветер до 29 м/с. В субботу здесь и снега немного и ветер лишь около 15 м/с.



На Сахалине снег с дождем с количеством осадков до 32 мм, ветер до 35 м/с, метель. Ожидается небольшой снег, но в Охинском районе умеренный с ветром до 22 м/с.



В Приморье ветер северный до 27 м/с, при этом сильный мороз. Во Владивостоке накануне средняя температура оказалась ниже нормы на 9,3 градуса, максимальная не выше -20, а с учетом ветра и влажности эффективная температура была ниже -32..-35 градусов. В субботу во Владивостоке без осадков, ветер до 15-20 м/с, все еще северный, температура ночью -22, днем около -15. / meteonovosti.ru /



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