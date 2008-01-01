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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 26 января

  Настоящая стужа случилась в Москве 26 января в 1892 году, под утро термометры показывали -36,6 градуса. Таких морозов в текущем январе вовсе не было. Самая низкая температура была накануне, под утро "Татьяниного Дня" в Москве -10,-15 градусов, Самый теплый день 26 января отмечался в 1882 году, воздух в столице прогревался до +5 градусов. Вероятность, что максимальная температура текущего дня поднимется до рекордных отметок, отсутствует. Хотя условия погоды начинают диктовать атмосферные фронты североатлантического циклона, которые поставляют более теплый воздух, чем антициклон, из Сибири

Не случится и "мокрого" рекорда, нет условий для обильных осадков. Так что прежний рекорд по осадкам для 26 января, составляющий 9,1 мм и установленный в 1999 году, должен продержаться. / meteonovosti.ru /
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