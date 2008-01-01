Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 26 января
Настоящая стужа случилась в Москве 26 января в 1892 году, под утро термометры показывали -36,6 градуса. Таких морозов в текущем январе вовсе не было. Самая низкая температура была накануне, под утро "Татьяниного Дня" в Москве -10,-15 градусов, Самый теплый день 26 января отмечался в 1882 году, воздух в столице прогревался до +5 градусов. Вероятность, что максимальная температура текущего дня поднимется до рекордных отметок, отсутствует. Хотя условия погоды начинают диктовать атмосферные фронты североатлантического циклона, которые поставляют более теплый воздух, чем антициклон, из Сибири
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Не случится и "мокрого" рекорда, нет условий для обильных осадков. Так что прежний рекорд по осадкам для 26 января, составляющий 9,1 мм и установленный в 1999 году, должен продержаться. / meteonovosti.ru /