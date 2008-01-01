Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:19 Пятница, 26 января
Антициклон, определяющий погоду Московского региона, несколько отступает, но не сдает свои позиции. Атмосферное давление по-прежнему, более чем на 10 единиц, будет выше нормального. Местами пройдет слабый снег, преимущественно в первой половине дня. Максимальная температура воздуха в середине дня в столице составит -4..-2 градуса, по области она будет в пределах от -7 на юго-востоке области, до -2 в ее северо-западной части. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер юго-западного направления умеренной силы, 6-11 м/с.
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Высокое атмосферное давление и будет основным неблагоприятным фактором сегодня для метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, страдающим гипертонией и мигренями. А вот содержание кислорода в воздухе повысится, что положительно отразится на самочувствии большинства жителей региона. / meteonovosti.ru /