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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 25 января



Погоду в Москве и области будет определять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. На западе столицы начнется слабый снег. Минимальная температура воздуха в Москве -6..-8, по области -6..-11 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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