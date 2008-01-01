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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 25 января



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5 градусов, Северном -4..-6 градусов, Северо-восточном -5 градусов, Восточном -5..-6 градусов, Юго-восточном -5..-7 градусов, Южном -5..-6 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-7 градусов, Северо-западном -5..-6 градусов.



В Зеленограде без осадков температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха -6..-8 градусов, порывы ветра 10м/с. / meteonovosti.ru /



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