Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 25 января
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5 градусов, Северном -4..-6 градусов, Северо-восточном -5 градусов, Восточном -5..-6 градусов, Юго-восточном -5..-7 градусов, Южном -5..-6 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-7 градусов, Северо-западном -5..-6 градусов.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха -6..-8 градусов, порывы ветра 10м/с. / meteonovosti.ru /