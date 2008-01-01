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В Новороссийске прогнозируется сильный норд-ост



ИА "Метеоновости" / 15:10 Четверг, 25 января



В Новороссийске 26 января ожидают северо-восточный ветер с порывами 25-28 м/с. Объявлено экстренное предупреждение.



По прогнозам синоптиков, в этот период на город-герой обрушится ветер норд-ост или бора. Его сила может достигнуть 28 метров в секунду.



Чтобы понять, какой силы будет достигать ветер, представьте автомобиль, несущийся на вас со скоростью свыше примерно 120 километров в час. Именно такие норд-осты вырывают с корнями деревья, валят столбы электропередач, срывают кровлю с домов и рекламные баннеры, переворачивают не только плохо прикрепленные торговые киоски, но даже фуры с прицепами.



Температура воздуха на Черноморском побережье днем +4,+8. Но при таком сильном ветре этого тепла ощущаться не будет. Так называемая эффективная температура, которую ощущает человек, при штормовом ветре будет гораздо ниже. При пересчете по соответствующей формуле получается, что эффективная температура будет соответствовать -13 градусам. То есть будет казаться, что на улице умеренный мороз. / meteonovosti.ru /



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