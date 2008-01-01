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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 25 января

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8 градусов, Северном -6..-8 градусов, Северо-восточном -7..-8 градусов, Восточном -8..-9 градусов, Юго-восточном -8..-10 градусов, Южном -8..-10 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -7..-9 градусов, Северо-западном -7..8 градусов.

В Зеленограде без осадков температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха -9..-11 градусов. / meteonovosti.ru /
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Каолак		 -48
Оймякон

некомфортное место: Углегорск
комфортное место: Анатапур

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