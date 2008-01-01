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Новости погоды
В Москве на выходных снежок смягчит морозы
ИА "Метеоновости" / 12:12 Четверг, 25 января
Пик январских морозов в Москве пришелся на середину рабочей недели, а к выходным значительно потеплеет. И снега прибавится.
Четверг, 25 января, в Москве будет последним в этом месяце морозным днем. Стараниями антициклона до позднего вечера погода без осадков.
В ночь на пятницу на погоду столичного региона начнут оказывать влияние атмосферные фронты атлантического циклона. Усилится ветер, увеличится облачности и начнет подсыпать снег, местами поднимется метель, днем температура в городе повысится до -2..-4 градусов.
В субботу небольшой снег лишь местами, ночью будет подмораживать до -8..-10 градусов, по области до -12, и днем около -6 градусов. Средняя температура останется выше нормы на пару градусов.
В воскресенье днем снег станет усиливаться, с южным ветром придет новая порция теплого воздуха, и ночью и днем температура повысится на пару градусов: ночью около -7 градусов, днем -2..-4. Средняя температура окажется выше нормы на 4-4,5 градуса.
В понедельник снег продолжится. За 3 суток может выпасть 5-7 см снега, которые выполнят месячную норму по осадкам. / meteonovosti.ru /
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