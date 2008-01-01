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На севере Европейской территории погода неблагоприятная



ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 25 января



Атлантические циклоны прокладывают путь на север Европейской территории. Один из атмосферных фронтов от циклона южного происхождения отметился накануне "Татьяниного Дня" сильным снегопадом на юге Коми, в Воркуте ветер усиливался до 17 м/с. А теплый атмосферный фронт атлантического циклона принес интенсивный снег в Мурманскую область и на запад Карелии. Сегодня очередной североатлантический циклон доберется до Скандинавии, а его атмосферные фронты протянутся по северу, западу, северо-западу ЕТР. Они принесут осадки и повышение температуры. Сегодня на Кольский полуостров циклон принесет снег, на юге снег будет сильным, метель при порывах ветра 13-18 м/сек, температура повысится до оттепели: днем -4,+1 градус. В большинстве районов Архангельской области снег от небольшого до умеренного, метель при порывах ветра 12-17 м/сек, в прибрежных районах порывы могут достигать 20-25 м/сек, и тоже потеплеет, днем -1,-6, местами до -12 градусов. На большей части Ненецкого округа небольшой и умеренный снег, метель, на западе сильная, порывы ветра 25-30 м/сек, на западном побережье 25-30 м/сек, -12,-17, по западу -5,-10 градусов. В Коми снег (от небольшого до умеренного) пройдет местами, по северу порывы ветра 10-15 м/сек, метель, -9,-14, на северо-востоке -12,-17 градусов. В Вологодской области местами снег, метель, ветер 12-17 м/с, -1,-6, на востоке в течение суток -13,-18. В Карелии мокрый снег, местами сильный мокрый снег, метель, ветер до 13 м/с, местами 15-20 м/с, -2,+3.



В пятницу неблагоприятные погодные условия ожидаются в Архангельской области, там снег и мокрый снег, метель и ветер 15-20 м/с. В Коми тоже снежно, ветрено, порывы до 23 м/с. В Ненецком автономном округе метель будет сильной, а ветер на побережье почти штормовой силы, до 29 м/с. Ненастно и в Карелии, снег и мокрый снег, может быть и дождь, ночью метель, гололед, ветер до 20 м/с, у водоемов до 23 м/с. В течение суток около 0 градусов.



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