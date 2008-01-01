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В Оймяконе за несколько дней выпала месячная норма осадков



ИА "Метеоновости" / 11:29 Четверг, 25 января



В Оймяконе погода несвойственная Полюсу Холода. Во-первых, с 21 января там существенно "сдал" мороз, было ночью почти -46 градусов. Дальше мороз еще больше слабел, так, 23 января "потеплело" до -33,6 градуса. Положительная аномалия в эти сутки составила +13,4 градуса относительно нормы. Во-вторых, при потеплении прошел снег. С 22 по 24 января количество осадков составило 5,8 мм при месячной норме 6 мм. А, как известно, климат в Оймяконе суровый и сухой. "Спутал все карты зиме" южный циклон, который поднялся с Японских островов до северных территорий Дальнего Востока. Он повлиял не только на прибрежные районы, но и принес снежную погоду с потеплением на традиционный Полюс холода всего Северного полушария. / meteonovosti.ru /



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