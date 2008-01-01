Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Париже Сена вышла из берегов

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 25 января

  С середины января редкий день в Париже обходится без дождей. В Париже с начала января уже выпало почти 2 месячные нормы осадков. И в декабре сумма осадков составила 108 мм, при норме 57 мм Атлантика активно делится влагой со странами центральной Европы.

Обилье осадков сказалось на состоянии рек во Франции. 23 января река Сена в черте Парижа вышла из берегов. Уровень воды в реке повышается с понедельника, и достиг 4,9 м.

По предварительным прогнозам, уровень воды будет расти и дальше, и достигнет 6 метров.

Власти Парижа объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановке движения поездов. Пик наводнения ожидается к пятнице на этой неделе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-11
Чт.
25 янв.
-6
Пт.
26 янв.
-4
Сб.
27 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -43
Амга

некомфортное место: Углегорск
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100