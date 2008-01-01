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Новости погоды
В Париже Сена вышла из берегов
ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 25 января
С середины января редкий день в Париже обходится без дождей. В Париже с начала января уже выпало почти 2 месячные нормы осадков. И в декабре сумма осадков составила 108 мм, при норме 57 мм Атлантика активно делится влагой со странами центральной Европы.
Обилье осадков сказалось на состоянии рек во Франции. 23 января река Сена в черте Парижа вышла из берегов. Уровень воды в реке повышается с понедельника, и достиг 4,9 м.
По предварительным прогнозам, уровень воды будет расти и дальше, и достигнет 6 метров.
Власти Парижа объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановке движения поездов. Пик наводнения ожидается к пятнице на этой неделе. / meteonovosti.ru /
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