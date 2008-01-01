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На юге Западной Сибири держится сильный мороз



ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 25 января



Самая холодная погода относительно нормальной для второй половины января стоит сейчас на юге Сибири. В прошедшие сутки рекордными морозами отметилась зима на юго-востоке Западной Сибири. В Кемерово температура 24 января понизилась до -42,9 градусов, предыдущий минимум отмечался в 1966 году и был немного скромнее, -41,1 градуса. В Новокузнецке температура по морозу тоже перешла за рекордную отметку. Минимальный термометр 24 января утром показал -4,2 градуса. До этого самая низкая температура была в 2005 году со значением -32,6 градуса. Антициклон не скоро покинет эту территорию. В ближайшие дни циклону потеснят его еще больше к югу. А вместе с ним и сильные морозы останутся в южной части Сибири. Тем не менее, антициклон становится более облачным, и на юго-востоке Западной Сибири в пятницу, 26 января ожидается небольшое повышение температуры. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае ночная температура прогнозируется в пределах -30,-38, местами до -46 градусов, погода без осадков, местами туман. / meteonovosti.ru /



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