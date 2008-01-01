

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 08:59 Четверг, 25 января



Настоящая стужа случилась в Москве на Татьянин День в 1942 году, под утро термометры показывали -36,2 градуса. Таких морозов в текущем январе вовсе не было. Самая низкая температура была накануне, до -10 градусов. Самый теплый день на 25 января отмечался в 2002 году, воздух в столице прогревался до +3,6 градуса. Вероятность, что максимальная температура текущего дня поднимется до рекордных отметок, отсутствует. Условия погоды диктует периферия сибирского антициклона, с востока поставляя не самый теплый воздух.



Не случится и "мокрого" рекорда, нет условий для обильных осадков. Так что прежний рекорд по осадкам для 25 января, составляющий 10 мм и установленный в 1956 году, пока еще продержится, как минимум год. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



